Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Blaubeuren

ERGÄNZUNG zu Meldung vom 04.03.23 - Zwei Männer überfielen einen Getränkemarkt

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet überfielen am Freitag, 03.03.2023, bislang Unbekannte einen Getränkemarkt in Blaubeuren in der Württemberger Straße. Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5455558

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war einer der Täter vermutlich ein Jugendlicher. Er soll etwa 1,65 m groß sein. Nach Angaben von Zeugen trug er eine schwarze Jacke mit weißen "Adidas-Streifen" an den Ärmeln sowie eine schwarze Hose. Der zweite Unbekannte soll nach Angaben von Zeugen "mittleres Alter" haben. Er soll etwa 1,75 m bis 1,80 m groß sein. Er trug wohl eine schwarze Jogginghose mit weißen "Adidas-Streifen" sowie eine schwarze Jacke. Den Aussagen eines Zeugen nach könnte es sein, dass die Unbekannten "Osteuropäer" sind.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (0731 1880) dauern weiter an. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Hinweis der Polizei:

Stellen Sie sich vor sie würden überfallen werden. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. ''Hinsehen statt wegschauen'' lautet das Motto der bundesweitern Initiative ''Aktion-tu-was'' der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

Julia Schmidt, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell