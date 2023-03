Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Hochwertiges E-Bike entwendet

Von einem Grundstück stahl ein Unbekannter von Sonntag auf Montag ein Fahrrad in Göppingen.

Ulm (ots)

Das Elektrorad der Marke Rayman stand auf einem Grundstück in der "Lange Straße". Vermutlich in den Nachtstunden begab sich der Dieb zum Abstellort, in dem er ein Gittertor zu dem gesicherten Bereich überstieg. Der Unbekannte sah anscheinend das mit einem Faltschloss gesicherte Fahrrad und trug es vermutlich weg. Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweis der Polizei:

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl! Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Sparen Sie nicht an dem Schutz Ihres Drahtesels.

++++0437650(AW)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell