POL-WAF: Warendorf-Milte. Alkoholisierter Fahranfänger überschlug sich mit seinem Auto

Am Sonntag, 2.4.2023 ereignete sich gegen 4.15 Uhr ein Alleinunfall auf der L 830 in Höhe Milte. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Landstraße zwischen Ostbevern und Milte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreifen bemerkte den Unfall und kümmerte sich um den Sassenberger. Da der junge Mann alkoholisiert war, ließen ihm die Beamten eine Blutprobe entnehmen. Sie nahmen den Unfall auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahranfänger ein. Es entstand ein Totalschaden an dem Auto und erheblicher Flurschaden, der auf 7.050 Euro gesamt geschätzt wird.

