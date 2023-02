Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nachtragsmeldung zu schweren Verkehrsunfällen auf der BAB27 vom 08.02.2023 - lebensgefährlich verletzte Person im Krankenhaus verstorben - Angaben zur möglichen Unfallursache

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am gestrigen Mittwoch kam es auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz sowie direkt an der Anschlussstelle Neuenwalde zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Die lebensgefährlich verletzte Person, eine 58-jährige Frau aus der Gemeinde Loxstedt, welche mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde, erlag noch am gestrigen Tag ihren schweren Verletzungen.

Bezüglich der Unfallursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand gesagt werden, dass ein 24-jähriger Mann aus Altenwalde vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf während eines Überholmanövers mit dem vorausfahrenden PKW kollidierte. Es wurden Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung erlangt. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

