Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwere Verkehrsunfälle auf der BAB27 - Eine Person lebensgefährlich verletzt - weitere Personen schwer und leicht verletzt - BAB in Richtung Cuxhaven voll gesperrt (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

BAB27/Geestland. Am heutigen Mittwoch kam es zunächst gegen 14:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann aus Altenwalde fuhr hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden PKW auf, welcher durch eine Frau aus Beverstedt gelenkt wurde. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und die Frau schwer verletzt. Die Beifahrerin der Beverstedterin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein zweiter, eingesetzter Rettungshubschrauber war nicht mehr erforderlich.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der PKW wurde die Fahrbahn an der Anschlussstelle Neuenwalde in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. Noch während der Einrichtung der Sperrung kam es zu einem Folgeunfall. Ein Mann aus Aurich fuhr hierbei mit hoher Geschwindigkeit auf den PKW eines Ehepares aus Cuxhaven auf, welches in diesem Moment von der BAB abfahren wollte. Durch den Aufprall wurde dieser PKW auf einen weiteren PKW geschoben, welcher von einem Mann aus der Gemeinde Hagen im Bremischen gelenkt wurde. Die vier Personen wurden leicht verletzt. Zwei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Durch diesen Unfall musste die BAB an der Anschlussstelle Debstedt in Richtung Cuxhaven ebenfalls gesperrt werden.

Durch die Unfälle und die entsprechenden Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung in Richtung Cuxhaven dauert für die Bergung der PKW und Reinigung der Fahrbahn weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell