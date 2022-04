Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Subway Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

38440 Wolfsburg, Porschestraße

16.04.2022, 21.00 Uhr bis 17.04.2022, 10.45 Uhr

Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eine Scheibe des Subway Restaurants in der Porschestraße ein. Durch das eingeschlagene Fenster konnten die unbekannten Täter in den Verkaufsraum gelangen und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchen. Sie entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell