Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallfluchten in Cuxhaven - Zeugenaufrufe.

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der vergangenen Woche kam es in Cuxhaven zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Bereits am Mittwoch den 01.02.2023 kam es gegen 09:45 Uhr im Westerwischweg Höhe der Hausnummer 66 zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß während eines Überholvorgangs mit einem Müllwagen zusammen. Hierbei entstand Sachschaden. Des Weiteren verlor er hierbei den rechten Außenspiegel. Bei dem PKW müsste es sich um einen Renault Twingo oder Clio gehandelt haben.

Am Freitagmorgen (03.02.2023) kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:20 Uhr in der Schulstraße Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten VW Golf in grau zusammen. Auch dieser Fahrzeugführer verlor einen Teil seines Außenspiegels.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

