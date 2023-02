Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallfluchten in Cuxhaven und Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (06.02.2023) wollte eine 18-jährige Cuxhavenerin gegen 16:20 Uhr die Brockeswalder Chaussee, kurz vor dem Pastor-Drägert-Weg, im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel, überqueren. Hierbei übersah Sie einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines dunklen SUVs, welcher in Richtung Duhnen unterwegs war. Nachdem er keinen Schaden an seinem PKW festgestellt hatte, setzte er die Fahrt unerlaubt fort. Die Junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Gegen 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den PKW eines 25-jährigen Otterndorfers auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Liebesweg in Otterndorf. Sein schwarzer Smart Forfour wurde hierbei rechtsseitig im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Otterndorf (Telefon 04751 998350) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell