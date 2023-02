Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 in Richtung Cuxhaven - Mehrere Personen schwer verletzt - Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz der BAB27 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden schwer verletzt. Rettungskräfte inkl. Hubschrauber sind im Einsatz. Die BAB27 ist an der Anschlussstelle Neuenwalde in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. An der Anschlussstelle Neuenwalde ereignete sich bereits ein Folgeunfall mit mehreren Verletzten. Umfahren Sie den Bereich weitläufig. Es wird nachberichtet.

