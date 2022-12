POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Trier (ots) - Zwischen dem 14.12.2022 und dem 28.12.2022 kam es in der Hebegasse in Morbach zu mehreren Sachbeschädigungen an den dort am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden insgesamt drei PKW mutwillig zerkratzt. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. ...

