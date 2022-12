POL-PDTR: Zerkratzte Fahrzeuge in der Hebegasse in Morbach

Kasel (ots) - Am Dienstag, 27.12.2022 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich in Kasel in der Straße "Am Sportplatz" eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Es konnten 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. 15 Fahrzeugführer/-innen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Restlichen kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den erlaubten 30 km/h lag bei 65 ...

