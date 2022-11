Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 79-Jährige im Geschäft bestohlen/Wir suchen eine Tatverdächtige

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer tatverdächtigen Diebin. Die Unbekannte steht im Verdacht, am Mittwoch, 12. Oktober 2022, gegen 10.25 Uhr, einer 79 Jahre alten Frau die Geldbörse aus der Tasche genommen und anschließend das Bargeld entwendet zu haben. Nachdem die Betroffene den Diebstahl in einem Geschäft an der Cranger Straße in Erle bemerkte, fand sie wenig später die Geldbörse unter einem Hosenständer. Da sonstige Ermittlungsansätze keinen Erfolg brachten, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden die Fotos sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/92427. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

