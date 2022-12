PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Grüner Audi gestohlen +++ E-Bikes aus geparktem Fahrzeug gestohlen +++ Einbrecher zugange +++ Unfall beim Abbiegen - Fahrradfahrer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Grüner Audi gestohlen,

Wehrheim, Geschwister-Scholl-Straße, 06.12.2022, 02.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag einen in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellten Audi SQ5 gestohlen. An dem grünen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen USI-JO 24 angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. E-Bikes aus geparktem Fahrzeug gestohlen, Steinbach, Siemensstraße, 02.12.2022, 10.00 Uhr bis 06.12.2022, 10.45 Uhr,

(pl)In Steinbach haben Autoaufbrecher zwischen Freitagvormittag und Dienstagvormittag aus einem geparkten Mercedes Vito zwei E-Bikes samt Zubehör entwendet. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellten Fahrzeugs ein, schnappten sich die im Laderaum befindlichen Fahrräder und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Friedrichsdorf, Köppern, Wiener Straße, 06.12.2022, 14.00 Uhr bis 17.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Wiener Straße in Köppern von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 14.00 Uhr und 17.50 Uhr in das Haus ein, indem sie eine Türscheibe einschlugen und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Wohnungsfenster gewaltsam geöffnet,

Königstein, Bahnstraße, 05.12.2022, 20.00 Uhr bis 06.12.2022, 15.45 Uhr,

(pl)Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in der Bahnstraße in Königstein in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Einwohner durchwühlten die Wohnräume und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Baucontainer aufgebrochen,

Usingen, Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, 05.12.2022, 18.00 Uhr bis 06.12.2022, 06.30 Uhr,

(pl)Auf einem Baustellengelände in der Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße in Usingen waren in der Nacht zum Dienstag Diebe zugange. Die Täter machten sich an mehreren dort befindlichen Baucontainern zu schaffen. Es gelang ihnen schließlich in zwei Container einzubrechen und diese zu durchsuchen. Augenscheinlich wurde hieraus jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Einbruch in Rohbau,

Oberursel, Stierstadt, Ruppertshainer Straße, 05.12.2022, 17.30 Uhr bis 06.12.2022, 08.30 Uhr,

(pl)In der Ruppertshainer Straße in Stierstadt sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in einen Rohbau eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Gebäudes, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Unfall beim Abbiegen - Fahrradfahrer verletzt, Kronberg, Am Schanzenfeld, 06.12.2022, 19.20 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Kronberg wurde am Dienstagabend ein 54-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Ein 39-jähriger Autofahrer war gegen 19.20 Uhr mit seinem Mercedes von Bad Soden kommend auf der Straße "Am Schanzenfeld" unterwegs und wollte dann in die Straße "Campus Kronberg" einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrberechtigten Fahrradfahrer, welcher den parallel verlaufenden Radweg befuhr. Der 54-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

