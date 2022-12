PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Von vier Männern auf Feldberg geschlagen +++ Aus Gruppe heraus geschlagen - 41-Jähriger verletzt +++ Mehrere Fahrzeuge in Königstein beschädigt +++ Fahrraddiebe treiben Unwesen im Landkreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Von vier Männern auf Feldberg geschlagen - Zeugen gesucht! Glashütten, L3024, Nähe Parkplatz "Rotes Kreuz" Montag, 05.12.2022, circa 02:30 Uhr bis 02:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es im Feldberg-Gebiet in der Nähe des Parkplatzes "Rotes Kreuz" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Berliners, bei der dieser von vier Unbekannten geschlagen wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge verabredete sich der Mann mittels einer Dating-App für ein Treffen in Frankfurt. Nach seiner Zugreise aus Berlin kommend stieg er gegen 01:30 Uhr am Bahnhof Frankfurt-Höchst, wie ausgemacht, aus dem Zug. Dort erwartete ihn jedoch nicht wie gedacht eine weibliche Dating-Partnerin, sondern die vier späteren Täter. Diese seien zunächst sehr freundlich gewesen und hätten ihn in ihren Pkw, mutmaßlich einen schwarzen VW Golf, einsteigen lassen. Nach der Fahrt in, bzw. durch das Feldberggebiet und zwei Raucherpausen habe man plötzlich irgendwo im Wald gestoppt und mindestens ein Täter habe ihn zu Boden geschlagen und getreten. Anschließend sei das Quartett geflüchtet. Das Opfer sei dann den eigenen Angaben zufolge zu Fuß durch den Schnee losgelaufen und habe nach einiger Zeit den Parkplatz "Rotes Kreuz" erreicht. Von dort wurde dann gegen 03:00 Uhr die Polizei in Königstein informiert. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte auf dem genannten Parkplatz zunächst keine Feststellungen treffen, folgte jedoch frischen Fußspuren im Schnee und traf in Richtung Schmitten-Niederreifenberg auf den Geschädigten. Frische Verletzungen, welche mutmaßlich von dem körperlichen Übergriff stammen, wurden festgestellt. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen trat der 21-Jährige wieder die Heimreise an. Die Täter werden beschrieben als circa 20 Jahre alt, hätten eine kräftige Figur und seien dunkel gekleidet gewesen. Ein Beteiligter habe helle Haare und eine Knöchel-Tätowierung an einer Hand getragen. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Wurde die Fünfer-Gruppe vielleicht bei einer ihrer Raucherpausen gesehen oder fiel anderweitig in dieser Konstellation auf?

2. Aus Gruppe heraus geschlagen - 41-Jähriger verletzt, Wehrheim, Wiesenau, Samstag, 03.12.2022, circa 01:00 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Wehrheim ein 41-Jähriger, den eigenen Angaben zufolge aus einer Gruppe von circa acht Personen heraus, geschlagen und verletzt. Hinweise auf die Gruppe liegen bis dato nicht vor. Die Polizei wurde am Samstagmorgen, gegen 11:00 Uhr über den Vorfall informiert. Die Angaben des Geschädigten sind zum Teil lückenhaft. Den ersten Erkenntnissen zufolge besuchte das spätere Opfer in Wehrheim in der Straße "Wiesenau" zunächst eine Party. Im weiteren Verlauf sei er dann auf der Straße, Hausnummer nicht bekannt, mit mehreren Personen ins Gespräch gekommen. Plötzlich haben man ihm von hinten mindestens zwei Schläge versetzt. Wer diese ausführte, kann nicht gesagt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 01:00 Uhr. Am nächsten Morgen, gegen 11:00 Uhr, wurde dann die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

3. Mehrere Fahrzeuge in Königstein beschädigt, Königstein im Taunus, Wolfsweg / Königstein im Taunus, Mammolshain, Hardtgrundweg, Mittwoch, 30.11.2022 bis Sonntag, 04.12.2022, 14:15 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen wurden in und um Königstein mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Bereits zwischen Mittwoch und Freitag hatten Unbekannte ihre Zerstörungswut an einem im Wolfsweg abgestellten Opel Corsa herausgelassen und mutmaßlich mit roher Gewalt gegen eine Fahrzeugseite geschlagen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zwischen Samstag und Sonntag ereigneten sich im Königsteiner Ortsteil Mammolshain zwei weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Im Hardtgrundweg wurden sowohl ein Ford Fiesta, als auch eine Mercedes A-Klasse zerkratzt. Der Gesamtschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. In einem Fall konnten Zeugen eine 62 Jahre alte Frau bei der Tatausführung beobachten. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Ob sie auch für die zweite Sachbeschädigung im Hardtgrundweg in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

4. Fahrraddiebe treiben Unwesen im Landkreis, Hochtaunuskreis, Donnerstag, 01.12.2022 bis Sonntag, 04.12.2022

(wie) Am Wochenende haben Fahrraddiebe ihr Unwesen im Landkreis getrieben und mehrere Zweiräder entwendet. Die Polizei wurde zu mehreren Tatorten gerufen. Zuerst fiel ein fehlender E-Scooter in Königstein auf. Dort hatten Diebe einen Elektroroller, den der Besitzer in der Konrad-Adenauer-Anlage abgestellt hatte, mitgehen lassen. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag entwendeten Unbekannte ein E-Bike mit montiertem Kindersitz aus einem Gartenhaus in der Straße "Am Oderberg" in Kronberg. Dazu wurde das Vorhängeschloss an dem Gartenhaus zerstört. Am Wochenende wurde dann noch ein Fahrrad der Marke "Cube" in Oberursel gestohlen. Die Diebe betraten in der Obergasse einen Carport und knackten das Kettenschloss, mit dem das Fahrrad angeschlossen war. In allen Fällen entkamen die Diebe unerkannt. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf über 5.000 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06174/9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell