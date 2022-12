PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Verkehrsunfall löst Feuerwehreinsatz aus+++Diebstahl von Weihnachtsdeko+++Einbrüche in Bad Homburg+++Verbranntes Essen auf Herd+++Randalierer an Bushaltestelle+++Steinwurf auf S-Bahn+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung Polizeidirektion Hochtaunus vom 02.12. - 04.12.2022

Verkehrsunfall löst Feuerwehreinsatz aus Bad Homburg, Herrngasse 1 03.12.2022, 14:52 Uhr

Ein die Maximalhöhe überschreitender Kastenwagen löste am gestrigen Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, als dieser aus dem Parkhaus Schlossgarage herausfuhr und dort die Sprinkleranlage und Teile der Deckenverkleidung beschädigte. In der Annahme eines Brandes fuhren mehrere Feuerwehrfahrzeuge nach dort. Man stellte jedoch schnell fest, dass der vorangegangene Unfall den Alarm auslöste. Der Fahrer des Kastenwagens hatte bereits die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Nach Sichtung der Videoüberwachung stand fest, dass es sich um einen weißen Kastenwagen mit ausländischen, vermutlich französischen, Kennzeichen handelt. Da die Sprinkleranlage leerlief, war der Brandschutz in der Tiefgarage nicht mehr gegeben. Die Feuerwehr erließ daraufhin ein Betriebsverbot für das Parkhaus - es wurde gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000,- EUR. Hinweise diesbezüglich bitte unter der Telefonnummer 06172-1200 an die Polizeistation Bad Homburg oder an jede andere Polizeidienststelle.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße 03.12.2022, zwischen 18:00 und 23:00 Uhr

In der Heuchelheimer Straße in Bad Homburg kam es am Samstag zwischen 18:00 und 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Bisher unbekannter Täter hebelte ein zum Garten gerichtetes Fenster auf und stieg in das Haus ein. Aus dem Inneren wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, Schmuck entwendet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Der Schaden am Fenster wird auf ca. 300,- EUR geschätzt. Die Schadenshöhe, das Diebesgut betreffend, ist bisher nicht abschließend bekannt.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Homburg, Am Mühlberg 28.11.2022, 08:00 Uhr bis 02.12.2022, 19:00 Uhr

In der fünftägigen Abwesenheit des Hausbesitzers wurde in ein Fenster seines Reiheneckhauses aufgehebelt und anschließend die Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Es wurden Schränke durchwühlt und sogar Bilder abgehängt. Laut Eigentümer fehlt bisher jedoch nichts. Der Schaden am Fenster wird auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Hinweise zu den vorangegangenen Einbrüchen können unter der Telefonnummer 06172-1200 gegeben werden.

Feuerwehreinsatz - verbranntes Essen auf Herd Bad Homburg, Nassauer Straße 04.12.2022, 05:39 Uhr

Heute am frühen Morgen musste bereits die Feuerwehr Bad Homburg zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Nassauer Straße ausrücken. Grund war angebranntes Essen auf einem Herd. Der Wohnungseigentümer hatte sich gegen 05:00 Uhr etwas zu Essen gekocht und sich danach zum Schlafen ins Bett begeben. Offenbar hat er hierbei vergessen den Herd abzudrehen, was letztendlich dazu führte, dass das Essen in dem auf dem Herd stehenden Topf in Brand geriet und die Wohnung unter Rauch stand. Die Wohnung wurde zwar durch die Feuerwehr gelüftet, der Wohnungseigentümer konnte jedoch nicht weiter dortbleiben. Er musste sich zunächst eine andere Bleibe suchen. Der Schaden wird auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

L 3024 zwischen Feldbergplateau und B8 Freitag, 02.12.2022, 23:19 Uhr

Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem heckangetriebenen Pkw die L3024 aus Richtung Feldbergplateau. In einer S-Kurve beschleunigte er so stark, dass sein Heck ausbrach und in den Gegenverkehr ragte. Ein entgegenkommender Pkw konnte dem nicht mehr ausweichen, sodass beide Pkw zusammenstießen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der driftende Pkw um die eigene Achse und kam von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Dem sich hinter dem geparkten Pkw befindliche Fahrzeugnutzer wurde die geöffnete Kofferraumklappe ins Gesicht gedrückt. Neben dieser Person wurden bei dem Verkehrsunfall beide Insassen des entgegenkommenden Pkw verletzt.

Körperverletzung

61462 Königstein im Taunus, Adelheidstraße Sonntag, 04.12.2022, 00:40 Uhr

Der Geschädigte befand sich zu entsprechender Uhrzeit in der Adelheidstraße in seinem Pkw. Ein unbekannter Täter ging zu ihm und klopfte gegen seine Fensterscheibe. Als der Geschädigte für ein Gespräch ausstieg, wurde ihm unmittelbar mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Anschließend stieg der Täter in einen schwarzen BMW neueren Baujahres und fuhr in Richtung Königsteiner Kreisel davon. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 180cm, rote Haare, normale Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild und trug eine graue Lederjacke.

Hinweise zur Tat und zur Person nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Diebstahl von Weihnachtsdeko - Täter wiedererkannt Bad Homburg, Friedberger Straße 02.12.2022, 07:16 Uhr

Am frühen Freitagmorgen gefiel einem aus Nidda stammenden und zurzeit hier in Bad Homburg aufenthältlichen Mann offenbar die Weihnachtsdekoration im Vorgarten eines Hauses in der Friedberger Straße. Er ging kurzerhand in den Vorgarten, packte einige der dort aufgestellten Dokoartikel in einen Plastiksack und nahm diese kurzerhand mit. Als die Hausbewohner gegen 08:00 Uhr aus dem Haus kamen, bemerkten sie den Diebstahl und überprüften die Videoüberwachung des Vorgartens die die Tatausführung aufgezeichnet hatte. Ein Nachbar aus dem Nebenhaus, der in das Geschehen eingeweiht wurde, erkannte gegen 12:00 Uhr den Täter einwandfrei wieder, als dieser gerade wieder an dem Haus vorbeikam. Er sprach den Mann auf die Tat an. Offenbar von schlechtem Gewissen geplagt, räumte dieser die Tat ein und wartete geduldig vor dem Haus das Eintreffen der Polizei ab. Die entwendeten Dekoartikel im Wert von ca. 100,- EUR konnten bei dem Mann nicht aufgefunden werden, jedoch versprach er diese wieder zurückbringen zu wollen.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Randalierer an Bushaltestelle Neu-Anspach, Bahnhofstraße 04.12.2022, 01:20 Uhr

In der heutigen Nacht waren Randalierer an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Neu-Anspach am Werk. Es wurden vier Scheiben des Wartehäuschens eingeworfen und Fahrplane abgerissen. Weiterhin hob man einen Gullideckel aus. Die Täter konnten bisher unbekannt entkommen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000,- EUR Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Schlägerei vermieden, Jacke samt Inhalt trotzdem gestohlen 61440 Oberursel (Taunus), Nassauer Straße, Bushaltestelle Bahnhof Samstag, 03.12.2022, 02:46 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt 5 Personen, an der Bushaltestelle "Bahnhof", wurde die Jacke des Geschädigten, samt Mobiltelefon und Schlüssel entwendet. Als die Gruppe zunächst verbal in Streit geriet, zogen ein Beschuldigter und der 18-jährige Geschädigte ihre Jacken aus. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte zwar vermieden werden, jedoch wurden ihm im weiteren Verlauf die ausgezogene Jacke samt Inhalt entwendet. Die Gruppe um den Beschuldigten, bestehend aus zwei männlichen und zwei weiblichen Personen, flüchtete in der Folge in die abfahrende Buslinie 261. Der Geschädigte flüchtete nach der Auseinandersetzung vom Ort des Geschehens.

Die Gruppenmitglieder können wie folgt beschrieben werden:

Beschreibung 1:

- männlich - soll "Steven" heißen - 17-18 Jahre alt - ca. 180cm groß - türkisches Erscheinungsbild - sprach gut Deutsch - korpulenter - schwarze, kurze Haare - dunkel gekleidet

Beschreibung 2:

- männlich - ca. 180cm groß - sprach gut Deutsch

Beschreibung 3:

- weiblich - ca. 18 Jahre alt - dunkle, lange Haare

-hellgraue Jacke mit Kapuze

- dunkelgraue Jeans

Beschreibung 4:

- weiblich - ca. 175cm groß - schwarze, lange Haare - Brille

Hinweise aus der Bevölkerung bitte an Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel, unter der 06171/6240-0, mitteilen.

Taxifahrt endet mit Körperverletzung

61440 Oberursel (Taunus), Adenauerallee Samstag, 03.12.2022, 03:11 Uhr

Nachdem die bis Taxifahrt einer 33-jährigen Oberurselerin zunächst erfolgreich an die Wohnanschrift führte, endete sie dennoch mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 43-jährige Taxifahrer erhielt zunächst nicht den vollen Fahrpreis, weshalb er die Beschuldigte darauf aufmerksam machte. Diese fing unvermittelt an den Fahrer zu beleidigen und schlug ihm im weiteren Verlauf mit der Faust in den Bauch und ins Gesicht und trat ihm gegen die Beine. Die Beschuldigte wurde noch an der Wohnanschrift ermittelt.

Vermeidlicher Steinwurf auf S-Bahn

61449 Steinbach (Taunus), Siemensstraße Samstag, 03.12.2022, 15:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter warf, nach aktuellem Erkenntnisstand, einen Stein des Gleisbetts, gegen eine Wagontür der vorbeifahrenden Schnellbahn der Linie "S5". Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Vor Ort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel, unter der 06171/6240-0, mitteilen.

Unfallflucht - hoher Sachschaden

61440 Oberursel (Taunus), Plantanenstraße Freitag 02.12.2022, 17:00 Uhr - Samstag 03.12.2022, 10:10 Uhr

Ein am rechten Fahrbahnrand abgeparkter VW wurde vermutlich beim Vorbeifahren, von einem unbekannten PKW beschädigt. Der Verursacher des Unfalls kam im Nachgang nicht seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nach und verließ die Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 3000EUR.

Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeistation Oberursel, unter der 06171/6240-0, mitteilen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell