POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Zetel (ots)

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr befuhr ein 68-Jähriger aus dem Wangerland mit seinem Wohnwagengespann die Westersteder Straße in Richtung B437. In einer Kurve riss sich der Wohnanhänger los und stürzte auf die Seite. Er kam an einem angrenzenden Wohnhaus auf dem Gehweg zum Liegen. Als Ursache könnte ein technisches Problem in Betracht kommen. Neben dem umgestürzten Wohnanhänger wurde ein Beet beschädigt.

