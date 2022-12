Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW von Werkstattgelände entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.12 2022 wurde der Polizei Wilhelmshaven mitgeteilt, dass von dem Gelände eines Autohauses in der Ebkeriege ein schwarzer Opel Vivaro mit Wilhelmshavener Kennzeichen entwendet worden sein soll. Gegen 15 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass sich das Auto nicht auf mehr an dem Ort befindet, an dem es am Morgen abgestellt wurde. Der Inhaber des Fahrzeuges wünschte eine Reparatur seines Kleinbusses, da ein Motordefekt vorlag und dieser zum Ruckeln neigte, was eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zur Folge hatte.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeuges machen können, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell