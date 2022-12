Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Montag gegen 10.55 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus Oldenburg die B437 in Richtung Neuenburg. An der Kreuzung zur Grabsteder Straße missachtete eine 37-Jährige Bockhornerin das Rotlicht aus Bockhorn kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

