Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 14.11.2022, 16:25 Uhr

Northeim (sb) - Der 51-jährige Unfallverursacher aus Eschwege befuhr mit seinem Pkw die Einbecker Landstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Waldschänkenweges überholte er eine aus einem Einbecker Ortsteil stammende 32-jährige indem er über die schraffierte Sperrfläche fuhr. Beim anschließenden Wechsel auf den rechten Fahrstreifen schneidet er das überholte Fahrzeug und bremst stark ab, wodurch die nun Nachfolgende auf den Pkw auffährt. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell