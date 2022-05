POL-MA: BAB 6 - Gem. St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen - Fahrtrichtung Heidelberg momentan gesperrt, Rettungshubschrauber auf Anflug; PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, kam es an der Einmündung Friedrich-Ebert-Anlage zur Klingentorstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Opel vom Schlossbergtunnel kommend die Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Römerkreis. An der Einmündung zur Klingentorstraße bog dieser nach links ab und übersah den vom Römerkreis kommenden BMW eines 22-Jährigen und ...

