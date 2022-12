POL-WHV: Vermeintliches Diebesgut aufgefunden, Eigentümer gesucht (mit Foto)

Wilhelmshaven (ots) - Am 15.12 2022 wurde der Polizei Wilhelmshaven mitgeteilt, dass von dem Gelände eines Autohauses in der Ebkeriege ein schwarzer Opel Vivaro mit Wilhelmshavener Kennzeichen entwendet worden sein soll. Gegen 15 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass sich das Auto nicht auf mehr an dem Ort befindet, an dem es am Morgen abgestellt wurde. Der Inhaber des Fahrzeuges wünschte eine Reparatur ...

