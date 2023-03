Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Diebe stehlen mehrere Gegenstände von Tieflader

Auf einen Tieflader, der an einem Wanderparkplatz zwischen Veringenstadt und Inneringen abgestellt war, haben es Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgesehen. Die Täter entwendeten mehrere Bagger-Löffel eines Minibaggers und brachen eine Werkzeugbox auf. Aus dieser verluden sie unter anderem mehrere Kanister und Diesel, ein Notstromaggregat und zwei Werkzeugkisten auf ein Fahrzeug und flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07574/921687 auf.

Meßkirch

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Montag, dem 13.03., und Mittwoch von einer Baustelle im Industriepark Nördlicher Bodensee eine Rüttelplatte im Wert eines vier- bis fünfstelligen Euro-Betrags gestohlen. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07575/2838 auf.

Bad Saulgau

Einbruch in Sportheim

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Personen in ein Sportheim in der Federseestraße eingebrochen. Die Täter schlugen hierbei mehrere Fensterscheiben ein und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen, wobei sie offensichtlich keine Beute machten. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatte ein Zeuge gegen 0.30 Uhr das Licht einer Taschenlampe in dem Vereinsheim bemerkt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs. Hinweise zur Tat und den Tätern werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

Hohentengen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer den Metallzaun einer Firma in der Flurstraße beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zur Verkehrsunfallflucht unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Mit altem Versicherungskennzeichen unterwegs

Mit einem alten Versicherungskennzeichen war ein E-Scooter-Fahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochnachmittag in der Beizkofer Straße gestoppt haben. Zum 1. März muss jedes Jahr die Versicherung für Elektro-Kleinstfahrzeuge erneuert und das neue Kennzeichen angebracht werden. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell