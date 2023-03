Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Über die gesamte linke Fahrzeugseite eines geparkten Opel gestreift ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr in der Charlottenstraße. Obwohl der Verursacher dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro anrichtete, suchte er im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht aufgrund der Unfallspuren davon aus, dass der Flüchtige mit einem Fahrzeug mit hellgrünen Karosserieteilen unterwegs gewesen sein könnte. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Junger Radfahrer von Auto erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Ailinger Straße wurde ein 11 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Der Junge wollte die Straße auf Höhe der Ekkehardstraße an einem Fußgängerüberweg unvermittelt queren und wurde dabei von einer 66-Jährigen mit ihrem Renault erfasst. Der Radler stürzte zu Boden und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand rund 1.500 Euro Sachschaden, am Mountainbike des 11-Jährigen fiel dieser eher gering aus.

Tettnang

Einbruch in Fabrik - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände einer Firma im Neunerweg in Siggenweiler ihr Unwesen getrieben. Bereits am späten Dienstagabend hatten sich dort verdächtige Personen aufgehalten und wurden, als sich einer von ihnen unberechtigt in einem abgestellten Lastwagen aufgehalten hatte, vom Mitarbeitern verjagt. Am nächsten Morgen stellten Angestellte dann einen Einbruch in einen Lagerraum fest. Ob die Unbekannten für diesen verantwortlich sind und etwas gestohlen haben, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die der Polizeiposten Tettnang führt. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa 185 cm groß und schmal beschrieben. Er hatte einen drei-Tage-Bart und trug eine rote Mütze. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Tettnang

Rollerfahrerinnen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Albrecht-Schweitzer-Straße zur Martin-Luther-Straße ereignet hat, wurden zwei junge Frauen, die auf einem Motorroller unterwegs waren, leicht verletzt. Ein 68 Jahre alter Opel-Fahrer wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links kommenden Roller. Die 15-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal in die linke Fahrzeugseite. Dabei kamen sie und ihre gleichalte Sozia zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro beziffert.

Überlingen

Motorradspiegel gestohlen

Auf die Spiegel eines auf Motorrades, das auf dem Parkplatz der Kreissporthalle im Carl-Benz-Weg abgestellt war, hatte es am Mittwoch ein unbekannter Dieb abgesehen. Zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr entfernte er die Spiegel vom Zweirad und nahm diese einfach mit. Nun ermittelt die Polizei Überlingen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die sonstige Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 13.15 Uhr, an einem auf dem ZOB-Parkplatz abgestellten Mercedes angerichtet. Ohne sich um die Beschädigung am linken Wagen-Heck zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher danach einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Mehrfamilienhaus in Brand

Am Mittwoch kurz nach 15 Uhr kam es an einem Mehrfamilienhaus in Tüfingen zu einem Brand, bei dem hoher Sachschaden entstand. Aus bislang unklarer Ursache war es auf einem Balkon zum Brand gekommen, der sich schnell über die hölzerne Fassade bis auf das Dach ausbreitete. Die Feuerwehr löschte die Flammen und musste hierzu einen Teil des Dachs öffnen, um an Glutnester zu gelangen. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und nach den Maßnahmen der Einsatzkräfte wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Den ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, geht zum jetzigen Stand jedoch nicht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Hagnau

Pkw kollidiert frontal mit entgegenkommendem Sattelzug

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 31 in der Ortsdurchfahrt Hagnau ein Verkehrsunfall ereignet, der für eine kurzzeitige Straßensperrung gesorgt hat. Ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Meersburg unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Sattelzug eines 39-Jährigen. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß hatten die Unfallbeteiligten Glück im Unglück und wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Am Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. An der Zugmaschine wird dieser auf etwa 5.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die B 31 bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt werden. Aufgrund der Erstmeldung waren sowohl die örtliche Feuerwehr, als auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell