Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Radfahrer nimmt Pkw die Vorfahrt - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 12 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Radler fuhr auf der Altenbergstraße und missachtete die Vorfahrt einer 60 Jahre alten Opel-Lenkerin, die auf der Kupferbergstraße fuhr. Dabei wurde er vom Pkw erfasst und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Während der Sachschaden am Opel auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, fiel dieser am Rad des Jungen eher gering aus.

Tettnang

Einbruchversuch - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versucht in einen Kindergarten in der Loretostraße einzubrechen. Beim Vorhaben, eine Balkontüre aufzuhebeln, scheiterten die Einbrecher und suchten daraufhin unverrichteter Dinge das Weite. Bei der Tat richteten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Personen, die zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr im Bereich des Kindergartens Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 4.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 15.15 Uhr an einem KIA Picanto hinterlassen hat, der auf einem Schulparkplatz in der Steinbeißstraße abgestellt war. Anstatt sich um den Schaden an der linken Fahrzeugtüre zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt nach dem missglückten Parkmanöver einfach fort. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Radfahrer von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr an der Einmündung der Humboldstraße zur Hauptstraße ereignet hat, wurde ein 32 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Eine 32 Jahre alte Nissan-Lenkerin wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den Radler, der auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 32 Jahre alte Zweiradfahrer zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Salem

Computerbetrug

Ein Senior aus dem Bereich Salem ist Anfang der Woche auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Nach dem Besuch einer Erotik-Seite hat der Mann eine Mitteilung bekommen, dass sein PC mit Viren verseucht sei und er zu deren Beseitigung mit Wertkarten in Höhe mehrere hundert Euro bezahlen müsse. In der Folge begab sich der lebensältere Mann in ein Geschäft, wo er der Forderung nachkam und diese erwarb. Dabei missachtete er auch den Rat eines Verkäufers, der ihn vor einer Betrugsmasche warnte und übermittelte die Codes. Erst als er kurze Zeit später erneut einen Anruf der Betrüger bekam und diese nach seinen Online-Banking-Daten fragten, wurde er misstrauisch und entschloss sich zur Anzeigeerstattung bei der Polizei. Diese hat nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Meersburg

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, in der von-Laßberg-Straße einen geparkten VW Golf beim Parkmanöver touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Dabei richtete der Verursacher an der Fahrzeugtüre rund 2.500 Euro Sachschaden an. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall auf der Bundesstraße

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr in Richtung Meersburg auf die Bundesstraße auf und übersah dabei den von hinten nahenden Toyota eines 68-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die 65-jährige Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro beziffert.Am Toyota, der auf der Leitplanke zum Stehen kam, beläuft sich dieser auf rund 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Betrunkene Seniorin hinterm Steuer erwischt

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss eine 74 Jahre alte Frau rechnen, nachdem sie sich am Dienstagabend betrunken hinters Steuer ihres Wagens gesetzt hat. Ein Zeuge war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die augenscheinlich betrunkene Frau aufmerksam geworden. Als diese sich zu ihrem Auto begab und davonfuhr, verständigte er die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Die Polizisten trafen die Seniorin kurze Zeit später an. Nachdem eine Atemalkoholmessung bei der offensichtlich betrunkenen 74-Jährigen rund 1,7 Promille anzeigte, musste sie die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Den Führerschein musste sie noch an Ort und Stelle abgeben.

Überlingen

Parkrempler - Verursacher flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr im Askaniaweg ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte einen abgestellten Nissan Leaf an der Fahrzeugfront beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt einfach fort. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen. Die Ermittler schließen aktuell nicht aus, dass ein unbekannter schwarzer SUV, der am Morgen vor dem Nissan geparkt stand, mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stand dieser jedoch nicht mehr dort.

