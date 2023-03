Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Lkw-Fahrer übersieht beim Einparken Verkehrsschild - Diesel tritt aus

Beim Versuch, am rechten Straßenrand in der Straße "Am alten Gaswerk" einzuparken, hat ein Lkw-Lenker am Montag kurz nach 9 Uhr offenbar ein Verkehrsschild übersehen und dieses beim rückwärts Rangieren überfahren. Unglücklicherweise wurde die Sattelzugmaschine dabei so beschädigt, dass mehrere Dutzend Liter Diesel ausliefen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Eine Gefahr für die Umwelt entstand durch den ausgelaufenen Diesel jedoch nicht.

Ravensburg / Tettnang

Übermüdeter Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt gegen einen 42-jährigen Mann, nachdem dieser am Montagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr zwischen Ravensburg und Tettnang unsicher mit seinem Auto unterwegs war. Eine Zeugin war bereits auf der Bundesstraße 30 auf Höhe Ravensburg auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden, als dieser im Tunnel von der Fahrspur abgekommen war und mit seinem VW Caddy nur knapp die Wand verfehlt hatte. Im weiteren Verlauf sei der 42-Jährige auf der B 30 und der B 467 in Richtung Tettnang in Schlangenlinien gefahren und habe dabei mehrfach den Gegenverkehr gefährdet. Polizisten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an, wo sich der Verdacht ergab, dass er aufgrund Übermüdung unsicher unterwegs gewesen sein könnte. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Weingarten

Sachbeschädigung an Pforte der PH

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen das Fenster an der Pforte zur pädagogischen Hochschule in der Straße "Kirchplatz" eingeschlagen haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Wangen

Randaliererin beleidigt Polizei

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 29-Jährige rechnen, die am Montag gleich zweimal die Polizei auf den Plan gerufen hat. Die Frau randalierte und schrie kurz nach 10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Spitalstraße herum. Einer alarmierten Polizeistreife gegenüber verhielt sich die 29-Jährige unkooperativ und verweigerte die Angabe ihrer Personalien. Bei den weiteren Maßnahmen warf die Frau erneut mit Beleidigungen um sich und spuckte den Polizisten vor die Füße. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am Abend gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil die 29-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße randalierte. Die Frau zeigte sich wieder völlig unbeeindruckt vom Eintreffen der Polizei. Ihr wurden von den Beamten wegen ihres psychischen Ausnahmezustands die Handschließen angelegt, wogegen sie sich vehement wehrte. Sie wurde wegen ihres Zustands in eine Fachklinik gebracht. Weil die 29-Jährige die Polizisten abermals unentwegt beleidigte und zudem ein Hausverbot für die Asylbewerberunterkunft besteht, muss sie sich nun wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch verantworten.

Wangen

Zeugen gesucht - Unbekannter bricht in Baucontainer ein und stiehlt Werkzeuge

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter auf der Baustelle an der Argenbrücke bei Jussenweiler einen Container aufgebrochen und daraus Werkzeug und Schrauben im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Ermittler des Polizeireviers Wangen gehen davon aus, dass der Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert hat. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, die Angaben zum Täter machen können oder im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge an der Tatörtlichkeit festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Isny

Hund gerät in Kontakt mit Rattengift - Polizei ruft Hundehalter zur Vorsicht auf

In einem Teilort von Beuren ist am Mittwoch ein Hund in Kontakt mit Rattengift gekommen. Die Hundehalterin entdeckte nach dem Gassigehen im Bereich der Urseen bei ihrem Vierbeiner eine Verfärbung des Zahnfleischs und suchte sofort eine Tierärztin auf. Da der Hund das Gift offenbar noch nicht geschluckt hatte, bestand für ihn keine Gefahr. Später entdeckte die Hundehalterin darüber hinaus auf ihrem eigenen Grundstück ein Päckchen mit Rattengift und erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeiposten Isny. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass das Gift absichtlich abgelegt wurde, wobei unklar ist, ob der Hund das Rattengift im Bereich der Urseen oder auf dem Grundstück gefressen hat. Die Polizei ruft Hundehalter zur Vorsicht auf: geben Sie Acht, was Ihr Tier zu sich nimmt. Führen Sie ihren Vierbeiner sicherheitshalber an der Leine und suchen Sie sofort einen Tierarzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Hund vergiftet worden sein könnte. Sichern Sie in einem solchen Fall den verdächtigen Gegenstand und rufen Sie die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Waldburg

Auffällig langsames Fahren deckt Trunkenheitsfahrt auf

Durch ihre auffällig langsame, nahezu schleichende und schlangenlinienartige Fahrweise auf der L 324 in Hannober hat eine 51 Jahre alte Pkw-Lenkerin am späten Montagabend das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen. Bei einer Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten bei der Autofahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest ein Wert von über 1,5 Promille ergeben hatte, untersagten die Polizisten der Opel-Fahrerin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik. Die 51-jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

