Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Stadtbus beim Ausparken touchiert

Beim unachtsamen Ausparken aus einer Parklücke in der Hauptstraße hat eine 76-jähriger Toyota-Lenkerin am Montagmittag einen vorbeifahrenden Stadtbus gestreift. Ihr Wagen-Heck kollidierte mit der linken Bus-Seite. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 3.000 Euro Sachschaden. Sowohl die Seniorin als auch die Bus-Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Ravensburg / Tettnang

Übermüdeter Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt gegen einen 42-jährigen Mann, nachdem dieser am Montagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr zwischen Ravensburg und Tettnang unsicher mit seinem Auto unterwegs war. Eine Zeugin war bereits auf der Bundesstraße 30 auf Höhe Ravensburg auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden, als dieser im Tunnel von der Fahrspur abgekommen war und mit seinem VW Caddy nur knapp die Wand verfehlt hatte. Im weiteren Verlauf sei der 42-Jährige auf der B 30 und der B 467 in Richtung Tettnang in Schlangenlinien gefahren und habe dabei mehrfach den Gegenverkehr gefährdet. Polizisten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an, wo sich der Verdacht ergab, dass er aufgrund Übermüdung unsicher unterwegs gewesen sein könnte. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Autofahrerin streift Lastwagen

Nicht mehr fahrbereit war der Wagen einer 40-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 8.45 Uhr in der Tettnanger Straße. Die Frau wollte mit ihrem Mazda an einem LKW vorbeifahren, der beim Aufladen eines Containers quer auf der Straße stand und dabei die Fahrbahn blockierte. Beim unachtsamen Manöver schrammte die Autofahrerin mit ihrem Wagen an der offenstehenden Fahrertüre des Absetzkippers vorbei. Dabei entstand am Lastwagen rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Pkw, der aufgrund der erheblichen Beschädigung nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren. Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Ravensburg unterwegs und erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 44-jährige Hyundai-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein Rettungsdienst bracht die 44-Jährige aufgrund des wuchtigen Zusammenstoßes zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. Sie blieb den ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Oberteuringen

Von Fahrbahn abgekommen

Weil er eigenen Angaben zufolge aufgrund einer Niesattacke kurz unachtsam gewesen ist, kam ein 55-jähriger VW-Fahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Hefigkofen und Dürnast in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den dortigen Wassergraben und kollidierte in der Folge mit dem Sockel einer Kanalunterführung. Während der 55-Jährige Glück im Unglück hatte und unverletzt blieb, entstand an seinem Auto und dem Kanal ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war bei der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell