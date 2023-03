Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl aus Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Geldbörse aus einem Pkw in der Nikolausstraße entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen nicht verschlossen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg, das wegen Diebstahls ermittelt, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Mutmaßlich aufgrund eines Bremsfehlers ist eine 24-jährige Motorradfahrerin am Samstag kurz vor 17 Uhr auf der L 317 zwischen Wolfegg und Oberankenreute mit ihrer Honda gestürzt. Die Bikerin rutschte mit ihrem Motorrad in der Folge von der Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrer Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Weingarten

Sachbeschädigung an WC-Gebäude der Talschule Weingarten

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung an der Eingangstüre zum WC-Gebäude der Talschule in der Abt-Hyller-Straße nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter bog zwischen Freitag und Montag das äußere Abdeckblech der Eingangstüre gewaltsam auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Dem Täter gelang es jedoch nicht, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Aulendorf

Mit über einem Promille am Steuer - Flucht vor Polizei misslingt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 61 Jahre alter Fahrer verantworten. Der Mann sollte am Sonntag gegen 19 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt werden. Stattdessen bog der 61-Jährige in einen Hofraum ab und ging rasch in ein Wohnhaus. Dort konnten die Beamten den sichtbar alkoholisierten Mann antreffen. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von weit über einem Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der 61-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Altshausen

Unfallflucht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss eine 53-Jährige, die am Sonntag gegen 14 Uhr mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen ist. Die Frau wendete ihren Audi auf einem Feldweg auf der L 286 zwischen Eichstegen und Altshausen. Beim Einfahren auf die Landstraße übersah sie den aus Richtung Eichstegen kommenden Audi eines 18-Jährigen und touchierte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Nach der Kollision fuhr die 53-Jährige zunächst weiter und kehrte dann an die Unfallstelle zurück. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun gegen die 53-Jährige wegen Fahrerflucht.

Bad Waldsee

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Zu tief ins Glas geschaut hat offenbar ein 59-Jähriger, den Polizeibeamte am Samstag gegen 2 Uhr im Stadtgebiet alkoholisiert am Steuer seines Wagens gestoppt haben. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein des Mannes einbehielten. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte der 59-Jährige die Polizisten zudem. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Männer legen sich mit Tankstellenmitarbeiter an

Zwei noch unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 21.30 Uhr mit dem Mitarbeiter einer Tankstelle in der Lindauer Straße in Streit geraten. Einer der Männer warf zunächst wohl versehentlich mehrere Weinflaschen um und beleidigte dann einen Mitarbeiter, als ihn dieser zur Rede stellte. Der Begleiter des Unbekannten geriet im weiteren Verlauf ebenfalls in Streit mit dem Angestellten, ließ eine Kiste Bier fallen und verpasste seinem Opfer schließlich einen Schlag gegen den Kopf. Das Duo flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Einer der Täter soll etwa 180 cm groß und von südländischem Erscheinungsbild sein. Er trug kurze schwarze Rastalocken, eine schwarze Winterjacke, einen roten Pullover und eine schwarze Mütze. Der zweite Täter wird auf etwa 170 cm geschätzt. Dieser soll eine helle Jeans, schwarze Sneaker, eine dunkle Winterjacke und eine schwarze Mütze getragen haben. Hinweise zu den Männern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bodnegg

Angehängter Baukran kippt um

Eine mehrstündige Sperrung der L 326 zwischen Rotheidlen und Lachen war nach einem Verkehrsunfall erforderlich, der sich am Montag kurz vor 8 Uhr ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer war in Richtung Lachen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit mit den rechten Rädern ins Bankett fuhr. Auf dem weichen Boden kippte der angehängte Baukran schließlich um und blieb im dortigen Graben liegen. Während der Bergung des Krans durch ein Spezialunternehmen war die L 326 bis gegen 14 Uhr auf dem betreffenden Streckenabschnitt voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden, der an dem Baukran entstand, wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Der Flurschaden an der Wiese fiel dagegen gering aus.

Bodnegg

Pkw-Fahrerin kommt von Straße ab und erleidet schwere Verletzungen

Offenbar aufgrund eines internistischen Problems ist eine 73 Jahre alte Pkw-Fahrerin am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr mit ihrem VW Beetle zwischen Kofeld und Amtzell von der B 32 abgekommen. Der Wagen fuhr zunächst rund 50 Meter durch die dortige Böschung und kam schließlich mehrere Meter neben der Straße zum Stehen. Die Fahrerin des VW wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, ein Abschleppdienst lud den Wagen auf. Während der Bergungsmaßnahmen, an denen auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt war, war die Bundesstraße voll gesperrt.

