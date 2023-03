Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Beim Wenden oder Rangieren hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Sigmaringer Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes beschädigt und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher möglicherweise um den Fahrer eines LKW oder Transporters gehandelt haben. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug.

Illmensee

Pkw mutwillig beschädigt

Mit einem rund drei Kilo schweren Betonbrocken hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hauptstraße offensichtlich mutwillig die Windschutzscheibe eines geparkten Autos eingeworfen und dabei auch einen Sachschaden an der Motorhaube verursacht. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf ermitteln wegen der Sachbeschädigung und nehmen Hinweise von Anwohnern und möglichen Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Leibertingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind am Montagmorgen gegen 5 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zimmernstraße an der Einmündung Rathausstraße entstanden. Beim Einfahren von der Rathausstraße auf die Zimmernstraße übersah ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer eine Opel-Lenkerin und kollidierte in der Folge mit ihrem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern und prallte gegen eine Gebäudewand. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 34-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Einer medizinischen Versorgung unmittelbar vor Ort bedurfte es jedoch nicht.

Sigmaringen

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Jugendhaus

Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt Zugang zu einem Jugendhaus in der Georg-Zimmerer-Straße verschafft, dort mehrere antialkoholische Getränke gestohlen und ein Plakat mit einem Farbstift beschmiert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Trio greift zwei Personen an und flüchtet mit Tüte mit Lebensmittel

Wegen eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, nachdem drei bislang unbekannte Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr zwei Passanten in der Schützenstraße angegriffen haben. Die Täter sollen sich den beiden jungen Männern mit einem Gegenstand, ähnlich einer Metallstange, in den Weg gestellt und auf diese eingeschlagen haben. Darüber hinaus sollen die Unbekannten versucht haben, Wertgegenstände an sich zu nehmen, wobei sie offensichtlich lediglich eine Tüte mit Lebensmitteln erbeuteten und anschließend flüchteten. Die beiden Opfer des Angriffs wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und mussten vor Ort nicht medizinisch betreut werden. Die Angreifer sollen etwa 180cm groß, schwarz gekleidet und mit Sturmhaube vermummt gewesen sein. Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell