Leutkirch

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 4500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 11 Uhr auf der K8024 bei Hundhöfe ereignete. Eine 21-Jährige fuhr von Gebrazhofen in Richtung Tautenhofen und verlor aufgrund Unachtsamkeit die Kontrolle über ihren Fiat. Der Pkw geriet zunächst in einen Entwässerungsgraben und kollidierte dort mit einem betonierten Entwässerungsrohr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Die 21-Jährige wurde von Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Sie zog sich Schürfwunden zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um den Fiat kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Wangen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 6 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Epplingser Halde von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun, wodurch dieser komplett zerstört wurde und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Aufgrund der, an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile, dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Pkw Seat handeln. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/9840 bei der Polizei Wangen zu melden.

