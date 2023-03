Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad-Saulgau

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist am Samstag gegen 11.40 Uhr ein 86-jähriger Toyota-Fahrer in der Saulgauer Straße in Fulgenstadt von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw durchbrach einen Gartenzaun, durchfuhr das dahinterliegende Blumenbeet und kollidierte mit der Steintreppe eines Wohngebäudes, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Der 86-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Ostrach

Unfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

Am Samstag gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie der Lenker eines VW Passat in der Straße "Im Grund" zwei geparkte Fahrzeuge angefahren und hierbei Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5000 Euro verursacht hat. Der Unfallverursacher flüchtete im weiteren Verlauf von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Hoßkirch davon. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife festgestellt. Die Anhaltesginale der Polizei ignorierte der VW-Lenker jedoch und beschleunigte sein Fahrzeug, wobei er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und fünf Leitplankenelemente beschädigte. Die anschließende Kontrolle ergab eine Alkoholisierung von knapp 3 Promille beim 36-jährigen Fahrzeugführer. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik und beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein. An dem VW Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Schaden an der Verkehrseinrichtung wird auf rund 1600 Euro geschätzt. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell