Amtzell

Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Ein misslungenes Wendemanöver auf der B32 bei Amtzell führte am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr zur Kollision zwei Pkws und zu zwei schwer verletzten Personen. Bisherige Erkenntnisse legen nahe, dass die 50-jährige, ortsunkundige Fahrerin eines VW Sharan im Bereich einer Bushaltestelle wenden wollte, da sie zuvor eine Ausfahrt verpasst hatte. Da ihr das Wendemanöver nicht in einem Zug gelang, blieb sie um weiter zu rangieren halb in der Bushaltestelle und halb auf der Fahrbahn stehen. Dies erkannte ein nahender Skoda Fahrer zu spät. Es kam zur folgenschweren Kollision, bei welcher der 64-jährige Skoda Fahrer, sowie eine 25-jährige Mitfahrerin des Sharan schwere Verletzungen erlitten. Die fünf weiteren Insassen des VW blieben mit jetzigem Erkenntnisstand unverletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 40 000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten, zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge, sowie Reinigung der Fahrbahn blieb die B32 in betreffenden Bereich für ca. zwei Stunden voll gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren mehrere Rettungswägen, ein Notarzt, drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Polizeibesatzungen des Unfallaufnahmedienstes und des Polizeireviers Ravensburg.

Leutkirch

Pkw droht nach Unfall auf Radweg abzurutschen

Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr beobachteten mehrere Verkehrsteilnehmer, wie in der Ortsdurchfahrt Reichenhofen ein Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Daimler-Benz fuhr mehrere Hundert Meter neben der Fahrbahn auf einer Wiesenfläche, wo er unter anderem ein Verkehrszeichen überfuhr, gegen eine Schutzplanke prallte und schlussendlich nach der Abzweigung Richtung Heggelbach knapp oberhalb einer Radwegunterführung zum Stillstand kam. Da der Pkw drohte auf den Radweg abzustürzen, musste dieser bis zur Bergung des Pkw durch ein verständigtes Abschleppunternehmen gesperrt werden. Möglicherweise erlitt der 47-jährigen Autofahrer ein medizinisches Problem und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Obwohl er äußerlich unverletzt blieb, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro.

