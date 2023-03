Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baindt / B 30

Videofahrzeug der Polizei auf Bundesstraße unterwegs

Wegen eklatanter Verkehrsverstöße müssen zwei Verkehrsteilnehmer mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und empfindlichen Konsequenzen rechnen. Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch mit einem Videofahrzeug den Verkehr auf der B 30 ins Visier genommen und unter anderem eine 22-Jährige und einen 22-Jährigen gestoppt, welche die jeweils geltende Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten hatten. Im Bereich einer Wanderbaustelle fuhr die BMW-Lenkerin anstelle der erlaubten 80 km/h mit über 140 km/h und überschritt darüber hinaus auch am Ausbauende der Bundesstraße in Richtung Enzisreute die Geschwindigkeitsbegrenzungen von 100km/h und 80 km/h um über 30 beziehungsweise 40 km/h. Der 20-Jährige, der ebenfalls mit einem BMW unterwegs gewesen ist, überschritt die Geschwindigkeit sowohl an der Wanderbaustelle als auch an der Bahnunterführung zwischen Baindt und Enzisreute um über 60 km/h.

Aitrach / A 96

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und unzureichendem Reifenprofil ist am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 24-jähriger Mazda-Lenker auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Der Pkw geriet in der Folge ins Schleudern und krachte im Anschluss in einen Wildschutzzaun rechts neben der Straße. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, der sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog, zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Um seinen Mazda, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Ravensburg

B 30 nach Verkehrsunfall einspurig gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Süd und Ravensburg Nord ereignet hat, musste die Bundesstraße bis etwa 18.30 Uhr einspurig gesperrt werden. Ein Lkw-Lenker war alleinbeteiligt mit der rechten Leitplanke kollidiert und riss hierdurch an seinem Fahrzeug den Tank sowie mehrere Reifen auf. Aufgrund des auslaufenden Betriebsstoffs musste das Erdreich stellenweise abgetragen und die Fahrbahn fachgerecht gereinigt werden. Um den beschädigten Sattelzug, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Ravensburg

Eingangstüre von Gebäude beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Eingangstüre eines Gebäudes in der Schubertstraße beschädigt. Die Täter schlugen an dem Zugang eine Glasscheibe ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen der mutwilligen Beschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Gleich zwei Autofahrer, die alkoholisiert mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestoppt. Während der 34-jährige Ford-Fahrer in der Brühlstraße sofort stoppte, als die Polizisten ihn anhielten, gab der 59-jährige Fahrer eines Land Rovers beim Erkennen der Streife Gas. In der Neuhaldenstraße beschleunigte der Mann in der dortigen 30-er Zone auf rund 100 km/h und stoppte erst nach einer kurzen Verfolgung durch die Streife. Die Alkoholtests bei beiden Autofahrern ergaben jeweils über 0,5 Promille, weshalb sowohl der 34-Jährige als auch der 59-Jährige ihre Pkws stehen lassen mussten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot beziehungsweise strafrechtlichen Ermittlungen rechnen.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Audi hinterlassen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Weiherweg am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

