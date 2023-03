Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte haben sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Schulgebäude in der Manzeller Straße verschafft. Sie beschädigten an der Rückseite der Schule ein Tiefparterre gelegenes Fenster und gelangten so in einen Klassenraum. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Der Sachschaden am Fenster wird indes auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Einbruchs oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unter Drogen unterwegs

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstagvormittag haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen einen offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer gestoppt. Die Polizisten hatten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür festgestellt, dass der 40-jährige Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Weil auch ein Vortest positiv auf THC, Opiate und Amphetamin reagierte, musste der Fahrer seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, muss der 40-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister rechnen.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hochstraße entstanden. Ein 67 Jahre alte Audi-Lenker bog von der Hochstraße in die Henri-Dunant-Straße ab, um dort zu wenden. Beim erneuten Einfahren übersah er offenbar den Mercedes eines 55-Jährigen und nahm diesem die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 15.000 Euro Sachschaden, am Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird dieser auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Nach Aufprall im Grünstreifen gelandet

Glücklicherweise unverletzt kamen zwei 18 Jahre alte Autofahrerinnen bei einem Unfall davon, der sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung der Ettenkircher Straße zur Taldorfer Straße ereignet hat. Eine Opel-Lenkerin bog offensichtlich unachtsam nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei die VW-Fahrerin. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der Opel abgewiesen und schleuderte in den Grünstreifen, wo er zum Stehen kam. Beide Autos waren nach der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Langenargen

Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 334 zwischen Langenargen und Bierkeller-Waldeck ereignet hat, wurde eine Autofahrerin verletzt. Ein 77 Jahre alter Renault-Fahrer wollte an der Ortsausfahrt Langenargen von der Friedrichshafener Straße nach links in die Friedhofstraße abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Die 40-jährige Ford-Lenkerin, die hinter dem Renault fuhr, stoppte ihren Wagen rechtzeitig. Eine folgende 57-Jährige erkannte die Situation aufgrund Unachtsamkeit zu spät und fuhr mit ihrem BMW in das Heck des Ford, der durch die Wucht auf den Renault aufgeschoben wurde. Dabei erlitt die 40-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge mittelschwere Verletzungen, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 8.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Führerschein nach Alkoholfahrt abgenommen

Über ein Promille zeigte ein Alkoholtest bei einer 53-jährigen Autofahrerin an, die am frühen Freitagmorgen von Beamten des Polizeireviers Überlingen gestoppt wurde. Die Polizisten waren bei der Kontrolle auf Alkoholgeruch aufmerksam geworden und führten mit der Frau einen Alkoholtest durch. Nachdem dieser die deutliche Alkoholisierung bestätigte, musste die Frau die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Nun droht der Dame eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihren Führerschein musste sie noch vor Ort abgeben.

Überlingen

Ohne Versicherung mit dem Roller unterwegs

Weil er am Donnerstagabend ohne gültige Versicherung mit seinem Motorroller im Stadtgebiet unterwegs war, muss ein 55-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Polizeibeamte stoppten den Mann in der Frohsinnstraße, untersagten ihm an Ort und Stelle die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Aufgrund seiner geschilderten Absicht, für unbestimmte Zeit aus Deutschland ausreisen zu wollen, erhoben die Ermittler nach Rücksprach zudem eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens. Leider kommt es immer wieder vor, dass Verkehrsteilnehmer auch über den 1. März hinaus noch mit dem alten Versicherungskennzeichen unterwegs sind. Die Polizei warnt: Wer ohne aktuellen Versicherungsschutz mit E-Scooter, Mofa oder Motorroller unterwegs ist, begeht eine Straftat. Darüber hinaus kann es im Falle eines Unfalls schnell sehr teuer werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell