PP Ravensburg: Leitender Kriminaldirektor Alexander Dürr ist neuer Kripochef

Leitender Kriminaldirektor Alexander Dürr ist der neue Leiter der zum Polizeipräsidium Ravensburg gehörenden Kriminalpolizeidirektion mit Sitz in Friedrichshafen, zuständig für die drei Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Zuvor war der 52-Jährige seit März 2021 stellvertretender Chef der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Ravensburg und seit Oktober 2022 deren kommissarischer Leiter.

Polizeipräsident Uwe Stürmer zeigte sich erfreut, dass die Leitung der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Ravensburg nach einer längeren Übergangsphase nun wieder fest besetzt ist: "Mit seiner hohen fachlichen und sozialen Kompetenz ist Alexander Dürr prädestiniert für diese verantwortungsvolle Position - ein Kriminalist, der sich seit vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen hervorragend bewährt hat und als versierter Fachmann die Herausforderungen einer zeitgemäßen Verbrechensbekämpfung kennt." Dem Leiter der Führungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und stellvertretenden Kripochef, Kriminaldirektor Michael Schrimpf, dankte Stürmer für seinen engagierten Einsatz während der vertretungsweisen Leitung der Kripo über viele Monate hinweg.

Alexander Dürr freut sich auf das breite Aufgabenspektrum seiner neuen Tätigkeit: "Die Kriminalitätsbekämpfung ist einem ständigen Wandel unterworfen. Wir müssen in der Verbrechensbekämpfung Schritt halten mit neuen Formen der Kriminalität, sich ändernden Tatbegehungsweisen und der zunehmenden Bedeutung elektronischer Tatmittel und digitaler Spuren. Das geht nur mit einer gut aufgestellten Kriminalpolizei, deren Personal seine Fachkenntnisse und Fertigkeiten ständig weiterentwickelt und technisch auf dem neuesten Stand ist", so Dürr. Ebenso sei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Denn: "Die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region haben einen Anspruch darauf, dass Kriminalität effektiv bekämpft wird. Dies gelingt uns, wenn wir die hohe Leistungsfähigkeit der Kriminalpolizei gemeinsam mit all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ständig weiter fortentwickeln."

Zur Person:

Leitender Kriminaldirektor Alexander Dürr ist 52 Jahre alt, verheiratet, Vater und Großvater.

Er trat im September 1987 in die Polizei des Landes Baden-Württemberg ein. Nach mehreren Jahren bei verschiedenen Polizeirevieren stieg er in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Im Jahr 2000 wurde er zum Polizeikommissar ernannt und wechselte zur Kriminalpolizei bei der damaligen Polizeidirektion Ravensburg. Von 2004 bis 2006 studierte Dürr an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster und wurde nach erfolgreichem Abschluss Mitte 2006 zum Kriminalrat ernannt. Von 2006 bis 2012 war er bei der damaligen Polizeidirektion Ulm stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei und Leiter einer Kriminalinspektion. Im Herbst 2012 kehrte er zur damaligen Polizeidirektion Ravensburg zurück und leitete bis Herbst 2016 das Polizeirevier Weingarten. In dieser Zeit wurde erübergangsweise bereits einige Wochen mit der Leitung der Führungsgruppe der Kriminaldirektion Friedrichshafen betraut, bevor ihn sein Weg im Oktober 2016 an die Hochschule der Polizei Baden-Württemberg führte, wo er unter anderem im Projekt "Einstellungsoffensive" federführend den Aufbau des neuen Ausbildungsstandorts in Herrenberg verantwortete und diesen Standort bis Ende Februar 2021 leitete. Am 1. März 2021 kehrte Dürr schließlich zum Polizeipräsidium Ravensburg zurück und wurde dort Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Leiter der Schutzpolizeidirektion.

In seiner Freizeit sucht Alexander Dürr Ausgleich beim Sport, zu seinen Favoriten gehören Radfahren, Wandern und Joggen.

