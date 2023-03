Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Handtuchspender angezündet - Zeugen gesucht Unbekannte Brandstifter haben am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr Papierhandtücher in der öffentlichen Damentoilette am Fanziskusplatz angezündet. Durch das Feuer entstand den ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen ...

