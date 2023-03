Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handtuchspender angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte Brandstifter haben am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr Papierhandtücher in der öffentlichen Damentoilette am Fanziskusplatz angezündet. Durch das Feuer entstand den ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Parkrempler - Polizei bittet um Hinweise zu beteiligtem Fahrzeug

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Charlottenstraße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Eine 69-jährige VW-Golf-Fahrerin hatte beim Ausparken einen unbekannten Pkw gestreift und war zunächst weitergefahren. Als sie kurze Zeit später zurück an die Unfallstelle kam, stand der angefahrene Pkw nicht mehr da. Bei dem beschädigten Wagen soll es sich um eine ältere silberfarbene Mercedes-Limousine gehandelt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall und fährt weiter

Weil er im Verdacht steht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alkoholisiert Auto gefahren zu sein und nach einem Unfall die Flucht ergriffen zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen. Ein Zeuge war gegen 2 Uhr in der Paulinenstraße auf umgefahrene Straßenschilder aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten wurden im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet auf einen geparkten und erheblich beschädigten Mercedes Sprinter aufmerksam. Hinterm Steuer des Wagens, dessen Schadensbild zu den aufgefundenen Trümmerteilen an der Unfallstelle passte, saß der schlafende 25-Jährige. Bei der Kontrolle ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 2,4 Promille, weshalb der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben musste. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein sowie die Schlüssel des Fahrzeugs und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gegen den 25-Jährigen ein.

Tettnang

Auffahrunfall

Ein verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro waren die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Oberhofer Straße ereignet hat. Ein 23-jähriger Audi-Lenker hatte aufgrund tiefstehender Sonne und Unachtsamkeit zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 41-Jährige mit seinem VW verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr wuchtig auf. Dabei erlitt das 5 Jahre alte Kind auf der VW-Rücksitzbank leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Autos beläuft sich der Sachschaden auf jeweils etwa 3.000 Euro.

Überlingen

Baum unberechtigt abgesägt

Ein Unbekannter hat mutmaßlich am Mittwochabend im Uferweg in der Verlängerung zur Seestraße offenbar unberechtigt einen Baum abgesägt. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und erhofft sich Hinweise von etwaigen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Brand in Toilettenanlage - Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden haben unbekannte Brandstifter am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in einer Toilettenanlage in der Kirchstraße bei der Unterführung der Bundesstraße 33 angerichtet. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der Stoffhandtuchspender angezündet, woraufhin sich starker Rauch entwickelte und die örtliche Feuerwehr zum Löschen des Brandes ausrücken musste. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Meersburg

Jugendliche randalieren in Bar und flüchten

Nachdem zwei Jugendliche am Mittwoch gegen 13 Uhr in einer Gaststätte in der Steigstraße randaliert haben, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Diese hatten den Zigarettenautomaten zerstört und, nachdem sie von Zeugen ertappt wurden, fluchtartig das Weite gesucht. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa dunkelblond, 15 - 16 Jahre alt, groß und schlaksig beschrieben. Sein Komplize soll etwa 150 - 155 cm groß und schlank gewesen sein. Beide trugen ein schwarzes Sweatshirt mit nicht näher bekannter Aufschrift und hatten eine schwarze Basecap auf. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Frickingen

Kind von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat sich ein 8 Jahre altes Kind zugezogen, als es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Altheimer Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen, um zu seiner Mutter auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen. Eine herannahende 24 Jahre alte Citroen-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig abbremsen und erfasste den Bub mit der Frontstoßstange. Der 8-Jährige wurde weggeschleudert und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Jungen nach notärztlicher Erstversorgung auf dem Luftweg in eine Klinik.

