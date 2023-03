Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Weingarten

Zeugen nach illegalem Autorennen gesucht

Ein Rennen sollen sich zwei Autofahrer am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in der Waldseer Straße geliefert haben. Die beiden Fahrer, die jeweils mit einem BMW unterwegs waren, seien laut einem Zeugen teilweise in Schlangenlinien unterwegs gewesen und hätten ihre Autos stark beschleunigt. Ein Fußgänger sei durch die beiden Autos gefährdet worden. Die Polizei Weingarten geht dem Hinweis nach und hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die das vermeintliche Rennen beobachtet haben oder durch die Fahrzeuge gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Zwei Männer in polizeilichem Arrest gelandet

Die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamszelle verbracht haben zwei 27 und 32 Jahre alte Männer, die am Mittwochabend vor einem Kaufhaus in der Karlstraße negativ aufgefallen sind. Mitarbeiter sowie Passanten beschwerten sich, da die Männer gegen 18 Uhr mit Flaschen um sich warfen und fremde Personen anpöbelten. Während die Polizei den Älteren aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nahm, verwiesen die Beamten den 27-Jährigen des Platzes. Dieser zog zwar erst von dannen, der Frieden hob aber nicht lang. Schon kurze Zeit darauf kehrte er zurück und suchte wieder Ärger. Die abermals gerufene Polizei brachte letztlich auch ihn in eine Arrestzelle. Die beiden Männer haben nun die Kosten für die Übernachtung auf dem Polizeirevier zu tragen.

Weingarten

Luft aus Reifen abgelassen

Aus mehreren Autoreifen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch im Stadtgebiet Luft abgelassen. Insgesamt vier Autobesitzer meldeten der Polizei, dass im Bereich der Haydn-, Beethoven- und Lazarettstraße Autos angegangen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an den Fahrzeugen kein Schaden. Allerdings legten die Übeltäter teilweise Linsen auf die Ventile der Reifen, auf die sie die Abdeckkappen setzten, um langsam und stetig Luft zu abzulassen. Das Polizeirevier Weingarten prüft aktuell, ob sich die Täter damit strafbar gemacht haben und bittet Personen, an deren Fahrzeugen ebenfalls Luft abgelassen wurde, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht dank Zeugin aufgeklärt

Beim Rangieren aus einer Parklücke ist am frühen Mittwochmorgen eine 56-jährige Jeep-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am Escher-Wyss-Platz gegen einen geparkten BMW gestoßen. Gegen 1 Uhr fuhr die Frau im Rückwärtsgang auf das abgestellte Auto und verließ anschließend die Örtlichkeit, nachdem sie eigenen Angaben zufolge in der Dunkelheit keinen Schaden erkennen konnte. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und meldete ihn bei der Polizei. Wie die Beamten bei der Überprüfung der beiden Fahrzeuge feststellten, entstand bei der Kollision jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die 56-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. Verständigen Sie unbedingt die Polizei, wenn Sie einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem Sachschaden entstanden ist und der Unfallgegner nicht persönlich anwesend ist. Somit ist gewährleistet, dass der Schaden überprüft und eine Schadensregulierung in die Wege geleitet werden kann.

Ravensburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochmittag gegen 14:45 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Postfahrzeug in der Ravensburger Weststadt touchiert. Der 19-jährige Fahrer des Postfahrzeugs saß in seinem Fahrzeug, das am Straßenrand der Mittelöschstraße stand, als er eine Erschütterung wahrnehmen konnte. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Verursacher in Richtung der Meersburger Straße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach Angaben des 19-Jährigen um einen 3er BMW in dunkelgrüner oder dunkelblauer Farbe. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise von Personen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können.

Wangen

Unfallflucht schnell aufgeklärt

Vom Unfallort geflüchtet ist ein 22-jähriger Opel-Fahrer, nachdem er am Mittwochvormittag in der Zunfthausgasse, beim Versuch in eine Parklücke zu fahren, das hinter ihm geparkte Auto mit seiner Anhängekupplung touchiert hat. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer und meldete den Unfall der Polizei. Die Beamten konnten den Fahrer schnell ausfindig machen und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Weingarten

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 75.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Waldseer Straße an der Kreuzung zur Abt-Hyller-Straße ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer eines Audi fuhr von Ravensburg in Richtung Baienfurt in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Der Audi-Lenker kollidierte in der Folge im Kreuzungsbereich mit dem Audi eines 32-Jährigen, der von der Abt-Hiller-Straße in Richtung Basilika unterwegs war und einem Linienbus, der von Richtung Basilika nach links in Richtung Baienfurt abbiegen wollte. Während an den beteiligten Fahrzeugen ein hoher Sachschaden entstand, wurden die beiden Audi-Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher bedurfte vor Ort keiner weiteren medizinischen Behandlung, den 37-jährigen Unfallgegner brachte ein Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Linienbus wurde niemand verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig voll gesperrt.

