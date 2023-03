Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Sießener Straße / Wuhrweg ereignet hat. Der 59-jährige Fahrer eines BMW wollte die Sießener Straße geradeaus von der Straße Im Roßgarten in den Wuhrweg überqueren. Hierbei übersah der 59-Jährige offensichtlich einen Mercedes, der auf der Landesstraße (Sießener Straße) von Bad Saulgau in Richtung Ostrach unterwegs gewesen ist. In der Folge erfasste der BMW-Lenker den Mercedes im Kreuzungsbereich frontal an dessen linken Fahrzeugfront. Sowohl der 59 Jahre alte Unfallverursacher als auch der 64-jährige Mercedes-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Erstmeldung und auslaufender Betriebsstoffe wurde neben einem Rettungsdienst auch die Feuerwehr an die Unfallörtlichkeit gerufen. Während der Unfallaufnahme war die L 280 teilweise gesperrt. Die beiden beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Unbekannter täuscht Brandeinsatz vor und bestellt Unmengen von Pizza

Einem 50-jährigen Computernutzer übel mitgespielt hat ein bislang Unbekannter in der vergangenen Nacht in Mengen. Über eine Notruf-App waren die Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 4.45 Uhr zu einem vermeintlichen Brand an die Wohnanschrift des Mannes in der Hauptstraße alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass kein Notfall vorlag und der Alarm offenbar mutwillig ausgelöst worden war. Weiterhin gab der 50-Jährige, der beim Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Live-Streaming ins Internet beschäftigt war, den Polizeibeamten gegenüber an, dass man seine Identität zuvor offenbar noch ein weiteres Mal missbraucht habe. Vor dem Feuerwehreinsatz habe er den Anruf eines Berliner Pizzaservices erhalten, der eine zuvor angeblich von dem 50-Jährigen veranlasste Bestellung von Pizzen im Wert von rund 2.500 Euro bestätigt haben wollte. Die für einen vermeintlich karitativen Anlass bestellte Ware sei bereits zur Hälfte produziert worden, bevor man misstrauisch wurde und den Mann kontaktierte. Nachdem aktuell eine aktive Beteiligung des 50-Jährigen an den Vorgängen ausgeschlossen wird, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen und geht entsprechenden Hinweisen zu einer möglichen Täterschaft nach. Sollte eine verantwortliche Person identifiziert werden können, so wird diese zusätzlich zu den strafrechtlichen Folgen mit möglichen Schadenersatzforderungen rechnen müssen, die das Strafmaß deutlich übersteigen könnten.

Lampertsweiler

Fahranfängerin kommt von Fahrbahn ab

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen wollte, ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr eine 18 Jahre alte Mini-Lenkerin auf der L 285 zwischen Boos und Bad Saulgau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mini touchierte nach mehreren Metern Fahrt auf einem Grünstreifen einen Baum und kippte hierdurch auf die Beifahrerseite. Ersthelfer halfen der Frau, die durch den Airbag leichte Verletzungen erlitt, aus dem Pkw. Ein Rettungsdienst brachte die 18-Jährige anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Mini wird auf rund 12.000 Euro beziffert. Aufgrund der Erstmeldung rückte auch die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt, um den Mini kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Meßkirch

Zigarettenautomat aus Erdverankerung gerissen und gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch in der Industriestraße einen Zigarettenautomaten aus seiner Erdverankerung gerissen und gestohlen. Für das gewaltsame Lösen und den Abtransport dürften die Täter einen Pkw oder Transporter genutzt haben. Die Schadenshöhe und der Wert des Diebesguts kann derzeit nicht beziffert werden. Beamte des Polizeipostens Meßkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell