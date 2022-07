POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bitburg (ots) - Wie der Polizei Bitburg bekannt wurde, sind bisher unbekannte Täter am 30.06.2022 in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:30 Uhr auf ein befriedetes Firmengelände in der Johannes-Kepler-Straße in Bitburg eingedrungen und haben dort an 5 Pkw die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können oder die ...

