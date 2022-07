Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Katalysatoren durch unbekannte Täter - Zeugen gesucht!

Bitburg (ots)

Wie der Polizei Bitburg bekannt wurde, sind bisher unbekannte Täter am 30.06.2022 in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:30 Uhr auf ein befriedetes Firmengelände in der Johannes-Kepler-Straße in Bitburg eingedrungen und haben dort an 5 Pkw die Katalysatoren ausgebaut und entwendet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell