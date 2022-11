POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unbekannte dringen in Wohnung ein: Schmuck und Bargeld entwendet - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Auf der Suche nach Diebesgut waren am Samstag Einbrecher in eine Wohnung in Dillweißenstein eingedrungen und hatten offenbar ein Schmuckstück an sich genommen. Offenbar gelangten die Täter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 21:50 Uhr letztlich über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere der in der Grünewaldstraße gelegenen Wohnung. Zuvor hatten sie offenbar auch versucht, sich über eine Tür Zugang ...

