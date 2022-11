Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbrecher unterwegs

Pforzheim (ots)

Auf der Suche nach Diebesgut waren am Samstag Einbrecher in eine Wohnung in Dillweißenstein eingedrungen und hatten offenbar ein Schmuckstück an sich genommen.

Offenbar gelangten die Täter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 21:50 Uhr letztlich über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere der in der Grünewaldstraße gelegenen Wohnung. Zuvor hatten sie offenbar auch versucht, sich über eine Tür Zugang zu verschaffen. Es waren auch Hebelspuren an einer Tür bemerkt worden. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten die Einbrecher sämtliches Inventar und stahlen eine Halskette. Ob sie noch weitere Dinge an sich nahmen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

