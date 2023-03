Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Körperverletzung

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr lief ein 43-jähriger Mann auf der Karlstraße in Richtung Bärenplatz. Seien Angaben nach schlug ihn ein bislang unbekannter Mann unvermittelt gegen die Brust und trat ihn gegen die Beine. Der unbekannte Täter soll zur Tatzeit in einer Personengruppe unterwegs gewesen sein. Eine Personenbeschreibung war dem Geschädigten nicht möglich. Sachdienliche Hinweise zu der Tat und dem Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallverursacher gesucht

Sachschaden in Form von Eindellungen, Kratzern im Lack und abgerissenen Fahrzeugteilen an einem geparkten VW Passat verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Der Passat war am Freitagvormittag von 09:00 - 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Ehlersstraße geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzten.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall zwischen Pkw - Motorrad und Linienbus

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr kam es in der Maybachstraße zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein 60-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt, sowie eine Autofahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Maybachstraße, als sie aus bislang nicht geklärten Gründen die Kontrolle über ihren Renault Captur verlor und einen passierenden Motorradfahrer streift. Der Fahrer des Leichtkraftrades erlitt durch den Streifvorgang leichte Verletzungen an seinem Arm. Im Weiteren prallt das Auto gegen einen, in einer Bushaltestelle haltenden Linienbus und verursacht an diesem einen Sachschaden von geschätzten 5 000 Euro. Der Sachschaden am Leichtkraftrad wird auf 1 500 Euro geschätzt, der am Renault Captur auf 7 000 Euro. Unfallauslösend war auch eine medizinische Ursache bei der Autofahrerin möglich, weshalb sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Personen, denen die Fahrweise des unfallbeteiligten Renault Captur vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

