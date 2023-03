Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall im Kreisverkehr fordert 2 Verletzte - Zeugenaufruf

Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad und einem Pkw, der sich am Samstagabend gegen 22 Uhr im Kreisverkehr Goethe-/Schwabstraße ereignet hat, sucht aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen. Den vorläufigen Ermittlungen zufolge, fuhr der 18-jährige Lenker eines Kleinkraftrads in den Kreisverkehr ein und kollidierte hierbei mit dem Smart eines 19-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, diesen allerdings mit nicht angepasster Geschwindigkeit befahren haben soll. Während der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte, überschlug sich der Smart und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Fahrzeugführer wurden mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf ca. 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt aktuell gegen beide Unfallbeteiligte und bittet Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/7010 zu melden.

Owingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants oberhalb des Golfclubs in der Alten Owinger Straße einen geparkten 3er BMW angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07551/8040 entgegen

