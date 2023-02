POL-FR: Hüfingen/Wutöschingen: Sattelzugfahrer soll andere gefährdet haben - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch, 08.02.2023, gegen 03.30 Uhr, einen Einbruch in ein Studio in der Kirchstraße mit. Er habe gehört wie Scheiben zu Bruch gingen und eine Frau sowie einen Mann gesehen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Frau in Richtung Aichele Park. Dort konnte die 20-jährige Tatverdächtige von der ...

