Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Unbekannter will Pkw aufbrechen

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende versucht, einen Pkw aufzubrechen, der in Schmeienhöfe in Frohnstetten geparkt war. Der Täter versuchte eine Seitenscheibe des Wagens aufzuhebeln, was jedoch misslang. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Beuron

Motorradfahrer stürzt

Auf der Landesstraße zwischen Beuron und Hausen im Tal ist am Sonntagnachmittag ein junger Motorradfahrer gestürzt. Der 19-Jährige verlor kurz vor 16 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer wurde auf den Mann im Grünstreifen aufmerksam und leistete erste Hilfe. Ein Rettungswagen versorgte den 19-Jährigen im Anschluss und brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seiner Maschine entstand hoher Sachschaden.

