Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Joint löst Rauchmelder aus

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, nachdem er am Sonntag kurz nach 23 Uhr für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt hat. Der Mann hatte in seinem Zimmer in einem Wohnheim in der Nikolausstraße einen Joint geraucht, woraufhin der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und konnte schnell Entwarnung geben. Eine Polizeistreife stellte bei dem 18-Jährigen, der aus seinem Zimmer geflüchtet war, den Joint sowie eine geringe Menge Marihuana sicher und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Er muss nun möglicherweise die Rechnung für den Feuerwehreinsatz begleichen.

Ravensburg/Wangen

Verfolgungsfahrt endet mit mehreren Anzeigen

Drei Männer im Alter von 31, 30 und 29 Jahren konnte die Polizei am Sonntagmorgen nach einer Verfolgungsfahrt von über 20 Kilometern schließlich stoppen, nachdem sie sich mit dem Wagen des 31-Jährigen einer Polizeikontrolle entziehen wollten. Einer Polizeistreife war das Fahrzeug am Sonntag gegen 6.30 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg aufgefallen. Auf die Anhaltenzeichen der Beamten reagierte der 31-jährige Fahrzeuglenker nicht, sondern gab Gas. Dabei überfuhr er eine rote Ampel, fuhr entgegen der Einbahnstraße und drängte einen zweiten Streifenwagen ab, der sich vor den Pkw setzen wollte. Der 31-Jährige brachte es mit seiner Fahrweise innerorts auf Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h, auf der B 32 außerorts auf etwa 170 km/h. Andere Verkehrsteilnehmer wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht gefährdet. In der Ravensburger Straße in Wangen schanzte der Wagen filmreif mit über 100 km/h über den dortigen Bahnübergang. Erst im Bereich Epplingser Halde stoppte der Mann seinen Wagen abrupt und flüchtete zu Fuß. Auch sein 29-jähriger Beifahrer nahm die Beine in die Hand, beide konnten von den Beamten jedoch nach kurzer Zeit vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 29-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der 30 Jahre alte Mitfahrer ließ sich unterdessen widerstandslos festnehmen. Da die Polizisten im Wagen eine geringe Menge Betäubungsmittel fanden, ordnete ein Richter die Durchsuchung der drei Wohnungen des Trios an. Während der Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen störte dieser die Arbeit der Beamten und leistete erneut Widerstand. Gegen alle drei Männer ermitteln die Beamten nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil in allen drei Wohnungen geringe Drogenmengen gefunden wurden. Der 29-Jährige muss sich darüber hinaus wegen zweifachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, der 31-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weil er zudem keinen Führerschein besitzt, wird gegen ihn auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei ihm veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme, weil Anhaltspunkte auf Alkohol- und Drogenkonsum vorlagen.

Weingarten

Heißes Fett führt zu Stichflamme

Zu einem Küchenbrand wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Sonntag gegen 11.30 Uhr in ein Wohnheim in der Prestelstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Kochen Öl in einem Topf Feuer gefangen und sich eine Stichflamme gebildet hatte. Geistesgegenwärtig nahmen die Bewohner den Topf vom Herd, wodurch Sachschaden verhindert wurde. Die Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung, verletzt wurde niemand.

Berg

Fahrzeug landet im Graben - Fahrer flüchtet

Ermittlungen wegen Unfallflucht und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Renault eingeleitet. Dieser steht im Verdacht, am Montag gegen Mitternacht mit seinem Fahrzeug von der Inntobeler Straße abgekommen und im Anschluss geflüchtet zu sein. Den verunfallten Pkw fand eine Polizeistreife kurz nach 0.30 Uhr im Graben neben der Fahrbahn. Vom Fahrer fehlte jede Spur, dafür fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie Alkoholika in dem Wagen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Renault, an dem rund 3.000 Euro Sachschaden entstand. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen

Verpuffung geht glimpflich aus

In einem Betrieb in der Steinbergstraße ist es am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr zu einer Verpuffung gekommen. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge hatte ein Mitarbeiter fälschlicherweise zwei Flüssigkeiten gemischt, was die kleine Detonation auslöste. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte kurze Zeit später wieder abrücken.

Kißlegg

Alkoholisierter Fahrzeuglenker prallt gegen Baum

Auf der K 7902 ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Diepoldshofen und Kißlegg in einem Waldgebiet bei Hagwies ein 36-jähriger VW-Lenker von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 36-Jährige suchte im Anschluss leicht verletzt zu Fuß das Weite. Da das Unfallfahrzeug erst gegen 6 Uhr von einer zufällig vorbeikommenden Rettungswagenbesatzung verlassen vorgefunden wurde, suchte eine Polizeistreife nach dem Fahrer und konnte diesen schließlich zuhause antreffen. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über 0,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus. Den Führerschein des 36-Jährigen stellten sie sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe, ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack.

Leutkirch

Diebstahl von Wildkamera

Bereits zum wiederholten Male haben bislang unbekannte Täter in einem Waldgebiet bei Rimpach die Wildkamera eines Jägers entwendet. Die Unbekannten entfernten die Kamera, die im Bereich des Gewanns "Mühletal" angebracht war, am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Dem Jäger entstand dadurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell