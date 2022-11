Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei vor Diskothek - Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung

Mehrere Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen fuhren am Samstag gegen 02.45 Uhr zu einer gemeldeten Schlägerei auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße. Eine Gruppe von mehreren Personen soll vor einem Imbisswagen auf einen 21-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 19-Jähriger wollte dem Geschädigten helfen und wurde von den Tatverdächtigen ebenfalls geschlagen und getreten. Die Gruppierung flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Wohngebiet Kitzenwiese und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Beide Geschädigten erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich, wobei der 19-Jährige in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.

