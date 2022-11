Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Pkw-Lenker bremst absichtlich - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 12.10 Uhr soll ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Martin-Staud-Straße vom vorausfahrenden Lenker eines Mitsubishi Galant mittels einer Vollbremsung zum Anhalten gezwungen worden sein. Der Fahrer des Mitsubishi sei anschließend ausgestiegen, habe den Mercedes-Fahrer auf einen zu geringen Sicherheitsabstand hingewiesen und ihm im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung gegen den Fahrer des Mitsubishi und erbittet unter Tel. 07581/4820 um Zeugenhinweise zum Vorfall.

Gammertingen

Geparkter Pkw mutwillig beschädigt

Am Freitag zwischen 6 und 10 Uhr wurde in der Sigmaringer Straße ein geparkter Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der bislang unbekannte Täter verursachte an der linken Fahrzeugseite des BMW einen Schaden von ca. 800 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Meßkirch

Lkw beschädigt Verkehrseinrichtung - Unfallflucht

Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt gegen einen unbekannten Lkw-Lenker wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem dieser im Zeitraum von Mittwoch, 12 Uhr bis Freitag, 9.15 Uhr, die Leitplanke in Leitishofen an der Einmündung zur B311 auf mehrere Meter streifte und dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro verursachte. Der Schaden wurde durch einen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes festgestellt und schließlich der Polizei mitgeteilt. An der Unfallstelle konnten rote Farbantragungen und Kunststoffteile eines Lkw mit der Herstellerbezeichnung Scania festgestellt werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

