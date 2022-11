Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht - Fußgängerin angefahren

Beim Überqueren des Fußgängerüberweges im Hirschgraben an der Kreuzung zur Weinbergstraße wurde an Allerheiligen gegen 08.35 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin von einem grauen Mini Cooper angefahren und leicht verletzt. Das Fahrzeug, von dem weder zum Kennzeichen noch zur Besetzung weitere Erkenntnisse vorliegen, entfernte sich nach der Kollision ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin erlitt durch den Zusammenstoß Prellungen und Hautabschürfungen und zeigte den Unfall erst am Freitag beim Polizeirevier Ravensburg an. Zeugen des Unfalls oder Personen, die insbesondere Angaben zu dem Mini Cooper machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 00.50 Uhr an der Kreuzung Landstraße zur L318. Der 44-jährige Lenker eines VW Up befuhr die Landstraße aus Urlau kommend und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Er übersah hierbei den von rechts, auf der L318 aus Richtung Isny heranfahrenden 22-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 18.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Kißlegg

A96 - Betrunkener Autofahrer gefährdet den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, nachdem ein 31-jähriger Lenker eines roten Skoda Fabia mit polnischer Zulassung am Freitag gegen 14.00 Uhr auf der A96, auf Höhe der AS Wangen Nord, von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Mann war auf der A96 zwischen Memmingen und Wangen unterwegs und fuhr offenbar in deutlichen Schlangenlinien. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zeugen oder Geschädigte der Fahrweise des roten Skoda werden gebeten, unter Tel. 07563/90990 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

